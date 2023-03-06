الدبيبة يفتتح أعمال منتدى المجتمع المدني

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين أعمال منتدى المجمتع المدني “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المنتدى الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، شهد حضور عدد من الشخصيات الأفريقية والمغاربية بالاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.

وأكد الدبيبة على أهمية عقد اللقاءات الدولية والإقليمية في ليبيا، والتي تؤكد تعافي البلاد وعودة نشاطها الإفريقي، ودعم المنتدى لجهود الحكومة لإنجاح الانتخابات ومساهمة المجتمع المدني في دعم هذه الجهود.

وتستمر أعمال المنتدى من (6-9) من مارس الجاري، يتم خلالها عقد مجموعة من جلسات الحوار والنقاش، في محاور ترتكز على دور المجتمع المدني وتقرير ثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي، وتوسيع الاندماج الاجتماعي في منطقة التجارة الحرة بإفريقيا والدعم المجتمعي للمسار الدستوري الوطني الليبي، وتمكين الشباب والمرأة في بناء السلم الاجتماعي.