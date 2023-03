ليبيا- أكد الكاتب والباحث في العلوم السياسية أكد إسلام الحاجي أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري بات واضحًا جدًا.

الحاجي أشار خلال استضافته في برنامح “حصة مغاربية” المذاع عبر قناة الغد الإخبارية المصرية طالعت فحواها صحيفة المرصد إلى أن هذا التقارب اضطراري.

وأرجع الحاجي الأمر لوجود ضغوط أممية ودولية وإقليمية على هذين المجلسين.

The post الحاجي: التقارب الواضح بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري اضطراري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

