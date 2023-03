في رد مشترك حول قرار من البرلمان.. شكشك متفاجئ والمشري رافض

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تمسكهم بدورهم الرقابي، وضرورة ألا تؤثر العملية السياسية على عمل ديوان المحاسبة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أعرب شكشك عن تفاجئهم من قانون مجلس النواب بشأن نقل الرقابة على العقود من الديوان إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وتابع شكشك أنهم سينفذون مايتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة حول اختصاصات ديوان المحاسبة، مؤكدا ضرورة التركيز على مسألة الرقابة خلال هذه الفترة.

من جهته، بيّن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن اختصاصات ديوان المحاسبة منصوص عليها في الإعلان الدستوري، معتبرا أن عمل الديوان عمل فني وليس سياسي.

وقال المشري إنهم يجهزون طعنا دستوريا في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن نقل اختصاصات ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.

وكان المشري توّجه بخطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن فيه رفضه لسحب اختصاصات ديوان المحاسبة لصالح هيئة الرقابة الإدارية، دون التوافق مع مجلس الدولة.

ودعا “خالد المشري” في مراسلة أخرى وجهها إلى رئيسي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، إلى عدم تنفيذ إجرءات التسليم والتسلم مع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب لهذا الغرض.

المصدر: مؤتمر صحفي + مخاطبات المشري إلى ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية

