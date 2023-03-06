الناقلة المليونية الأولى في مطلع مارس من الحريقة إلى الصين

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة النفطية ( دلتا ايوس) رست اليوم الإثنين على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الناقلة هي الأولى خلال مارس وتحمل العلم اليوناني وقادمة من اليونان.

وأفاد أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وذكر المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.