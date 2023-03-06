اللواء أبوزريبة يؤكد ضرورة لم الشمل وعدم التفرقة بين أبناء الوطن

استقبل وزير الداخلية عصام أبو زريبة اليوم الإثنين، عدد من أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وحكماء ليبيا فرع المنطقة الغربية في ديوان الوزارة بمدينة سرت.

وناقش أبوزريبة خلال اللقاء الأوضاع الأمنية في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن، وسبل إحلال الأمن والسلام بكافة ربوع البلاد.

وطرح أعضاء الهيئة آلية توزيع الأعلاف المدعومة من الحكومة الليبية وتأمين نقلها.

وأكد أبوزريبة، ضرورة لم الشمل وتحقيق مبدأ المصالحة وعدم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وعلى عملها لتحقيق الأمن والاستقرار ليس بالمنطقة الشرقية والجنوبية فقط، وإنما حتى المنطقة الغربية.

و أكدت الهيئة عن دعمها لجهود معالي الوزير في تحقيق المصالحة وفرض الأمن وإعلاء سلطة القانون في الدولة.