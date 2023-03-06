مجلس شباب الجبارنة يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات

بوابة افريقيا الإخبارية – سنيا البرينصي |

06 March, 2023

أكد مجلس شباب الجبارنة على ضرورة تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة ومتزامنة للخروج من النفق المظلم الذي تمر به ليبيا، وفق ما أفاد به رئيس المجلس صالح حزاز.

وقال حزاز، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين، إن مجلس شباب الجبارنة يؤكد على ضرورة مضي البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء الأزمة التي تسببت فيها الأجسام السياسية منتهية الصلاحية ووضع حد لحالة الجمود المفتعلة بهدف استدامة بقاء الأجسام المذكورة في المشهد.

وأشار حزاز إلى أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد أرهق المواطن الليبي على كافة المستويات، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات.

وحمل مجلس شباب الجبارنة المسؤولية الكاملة في الأزمة الخانقة التي تشهدها ليبيا للأجسام السياسية منتهية الصلاحية.