أبو عرقوب: الانقسام والخلاف السياسي قادا لهشاشة الأمن في ليبيا

ليبيا – اتهم المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب الدول ذات الوجود العسكري في ليبيا بالسعي إلى توسيع نفوذها ودائرة امتدادها إلى وسط القارة الإفريقية.

أبو عرقوب أوضح في تصريح صحفي لصحيفة “الشرق الأوسط” اطلعت عليه صحيفة المرصد أن عمليات تهريب السلاح مرتبطة باستمرار الأوضاع الراهنة في ليبيا، فالأخيرة باتت محطة لتزويد حلفاء بعض الأطراف الساعية لأن تكون موجودة في دول الساحل الإفريقي.

وأضاف أبو عرقوب أن الانقسام والخلاف السياسي قادا لهشاشة الأمن في ليبيا وضعف الرقابة على منافذها الحدودية، وهو ما يسهل في المجمل عمليات دخول الأسلحة وبعض المواد المحظورة الأخرى ومن بينها المخدرات.

