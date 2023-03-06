194 شركة تشارك بمعرض ليبيا للغذاء بينهم شركات أجنبية

شاركت 194 شركة دولية ومحلية، بمعرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة، بمعرض طرابلس الدولي.

وضم المعرض، الذي تنظمه الشركة الدولية لتنظيم المعارض، أكثر من 80 شركة دولية، بينها شركات من الجزائر والمغرب وإيطاليا وتركيا وتونس وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر والإمارات، بالإضافة إلى حوالي 114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى يوم 8 مارس الجاري، العديد من الشركات المصنعة والمستوردة للغذاء محليا ودوليا، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية وتأمين الأمن الغذائي، لاستقرار الأسعار.

وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، أمس الأحد، فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة.

وشارك في الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وسفيرا تونس وتركيا، والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية، وعدد من رجال الأعمال ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة طرابلس، والمدير العام للهيئة العامة للمعرض طرابلس الدولي، وغرفة التجارة صفاقس.