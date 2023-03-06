“المشري” يطالب “الدبيبة” باحترام تعهداته وعدم الترشح للانتخابات

الوطن / رصد

طالب رئيس مجلس الدولة خالد المشري رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام التعهدات التي أطلقها

وأكد المشري خلال مؤتمر صحفي على أن الموافقة على التعديل الدستوري الـ13 تمت بأكثر من 80 عضوا من أعضاء المجلس و لن يتم تمرير أي قوانين انتخابية إلا بتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة

لافتا الى ان مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة في حين أنه سلطته مقيدة بالاتفاق السياسي رافضا نقل الاختصاصات من ديوان المحاسبة الى اي جهة اخرى بشكل غير قانوني

واضاف المشري انه متفق مع البعثة الأممية على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشرف على الانتخابات مطالبا بتغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.