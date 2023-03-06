محامي عبدالله السنوسي يكشف لـ”أخبارليبيا24″ مجريات جلسة اليوم

أخبارليبيا24- خاص

قال محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبدالله السنوسي أحمد النشاد، اليوم الإثنين إن جلسة اليوم تأجلت لعدم اكتمال الهيئة.

وأوضح نشاد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الجلسة لم تكن جلسة نطق بالحكم، بل جلسة كانت لسماع مرافعتي عن السنوسي، ومن بعدها للمحكمة قرارها.

وأضاف المحامي أن الجلسة تأجلت إلى يوم 03 أبريل 2023، وستكون جلسة لسماع المرافعة فقط.

وكان عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الليبي السابق، العقيد معمر القذافي.

كما أنه كان مطلوبا لدى السلطات الفرنسية، والمحكمة الجنائية الدولية، وقد غادر ليبيا بعد سقوط القذافي، ثم أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا حاملا جواز سفر مزورا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارا بإلقاء القبض على السنوسي، والقذافي، وسيف الإسلام عام 2011، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين في مدينة بنغازي في شرق البلاد، وذلك مع بداية الثورة الليبية في فبراير 2011. واتُهم السنوسي بارتكاب عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تورطه في “مذبحة سجن أبو سليم” عام 1996، التي قتل فيها أكثر من ألف ومئتي سجين كانوا نزلاء السجن الواقع في طرابلس. ويقال إنه أمر الحراس بالوقوف على أسقف معلقة، وتصفية السجناء بإطلاق الرصاص من الأعلى، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب داخل السجن للمطالبة بطعام وظروف صحية أفضل.