المشري: نخوض معركة سياسية مع البرلمان.. ولابد من تغيير السايح

اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أن مجلسه يخوض معركة سياسية مع مجلس النواب، مطالبا بتغيير المفوضية العليا للانتخابات قبل إجراء الانتخابات.

وطالب خالد المشري، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك.

وشدد المشري على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها والبعثة الأممية تتفق معنا في ذلك.

ولفت إلى أن الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13، مشيرًا إلى وجود محاولات لعرقلة جلساتنا”.

وأضاف: “لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13، ومجلس الدولة لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الـ13”.

ولفت المشري إلى أن “باتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح”.

ونوه المشري، بأن “مبعوث الرئيس الأمريكي سيزور ليبيا الخميس المقبل ولن نقبل بأي إملاءات خارجية تعارض سياسية المجلس”.

وأفاد المشري، بأن “أكثر من 80 عضوا بمجلس الدولة وافقوا على التعديل الدستوري الـ13”.

وأشار المشري، إلى أن “ديوان المحاسبة مؤسسة ليبية عريقة ونرفض نقل الاختصاصات بشكل غير قانوني”، متابعا: ”لن يتم تمرير أي من قوانين انتخابية إلا بتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة”.