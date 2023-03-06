بعيدًا عن حكم الدستورية..عمران: إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب ولد ميتاً

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب ولد ميتاً بغض النظر عن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأوضحت عمران في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، أن من أهم أسس إنشاء القضاء الدستوري هي الحيدة والاستقلال، ولضمان ذلك يقتضي تنظيمه في الدستور لا أن يناط بالسلطة التشريعية إصداره.

وأشارت إلى أن الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو زعزعة القضاء وإحداث انقسامات فيه عبر تشكيل جسم موازى تلافياً لصدور أي أحكام بعدم الدستورية تتعلق بالعبث التشريعي الذي يمارسه المجلس.

وأضافت أنه للدائرة الدستورية أن تنظر في مدى دستورية القانون من حيث الإجراءات والموضوع وننتظر أن تبت الدائرة الدستورية في باقى الطعون المرفوعة أمامها.

وأصدرت المحكمة العليا أمس الأحد، حكما بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها في بنغازي شرق البلاد.

ونص حكم الحكمة على قبول الطعن المرفوع من قبل عمار ميلاد رجب الأبلق والقاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.

انتقد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير اليوم الأحد، حكم دستورية طرابلس الذي ينص على عدم دستورية إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي.

وقال الصغير في منشور مقتضب على حسابه في “فيسبوك” :”الدائرة الدستورية الطرابلسية تصدر حكمًا بإلغاء قانون لم يصدر أساساً”.

وأوضح الوكيل السابق معلقًا على منشوره :”هذا قانون لم يصدر أساسا يعني قانونا غير موجود لم يولد بعد”.