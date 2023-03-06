وصول شحنة سيولة 20 مليون دينار إلى مطار الكفرة قادمة من طرابلس

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وصلت اليوم الإثنين طائرة تابعة لشركة ليبيا للطيران إلى مطار الكفرة قادمة من مطار أمعيتيقه الدولي على متنها سيولة نقدية للمصارف بالمدينة.

وتقدر شحنة السيولة النقدية للمصارف العاملة بالكفرة جنوب شرق ليبيا بحوالي 20 مليون دينار ليبي، موزعة على مصارف الجمهورية والوحدة وشمال أفريقيا، وسيتم نقلها وتسليمها للمصارف، ومن ثم تصل إلى المواطنين بسقف سحب يحدده المصرف.

يذكر أن المصارف في ليبيا تعاني نقصاً في السيولة النقدية منذ سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بسبب الانقسام السياسي وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى غلاء المعيشية وارتفاع الأسعار للسلع التجارية والأساسية منها.