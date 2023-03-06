أبوزريبة يبحث الفائض في الملاك الوظيفي مع وزير العمل والتأهيل

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، مع وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، حيث ناقش الاجتماع عدد من الملفات التي يتداخل بها عمل الوزارتين، وأهمها آلية تَنظيم سوق العمل، وتنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة، للحد مِن انتشار الظواهر السلبية.

وبحث الوزيران فائض الملاك الوظيفي مِن الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية، لإيجاد حلول للمشاكل ولتذليل الصعوبات التي تواجه الملاك الوظيفي، وإيجاد حلول ناجعة له، بالإضافة إلى بحث سُبل التعاون المشترك بين الوزارتين.