وزارة الداخلية: ضبط متهم بالسطو المسلح والسرقة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على متهم بالسطو المسلح والسرقة بالإكراه في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طرابلس تلقت شكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض منزله لواقعة سطو مسلح وسرقة بالإكراه من قبل شخصين مجهولي الهوية بحوزتهما سلاح نوع مسدس 9 ملم وقاما بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة هواتفه النقالة ومبلغ مالي حيث تقدر قيمة المسروقات بعشرة آلف دينار ليبي.

وباشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس في عمليات البحث والتحري حول الواقعة، حيث أسفرت جهودهم التي بذلت في غضون يومين من ارتكاب الواقعة عن ضبط أحد المطلوبين على متن مركبته الآلية المستخدمة في الواقعة.

وبعد جلب المتهم إلى مقر المكتب والاستدلال معه اعترف بالقيام بتحريض بتحريض شخص آخر بسبب عدم تسديد مبلغ مالي بينهما وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتهم إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص، فيما لازال البحث والتحري مستمر لضبط الشخص الآخر.