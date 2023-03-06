المشري يكشف عن خطوات لمنع الدبيبة من الترشيح للانتخابات

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الاثنين عدم السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين والقضاة بالترشح في الانتخابات القادمة .

وقال المشري في تصريحات صحفية، أنه على رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عدم الترشح في الانتخابات القادمة، واحترام التعهدات التي أطلقها .

وأضاف المشري، قد نضع بندًا في القوانين الانتخابية يمنع ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي للانتخابات القادمة.

وتابع المشري قائلًا : “لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13”.

وأشار المشري الى أن الخروج من المعركة السياسية حاليًا يُعتبر خذلان للشعب الليبي داعيًا الى تغيير المفوضية العليا للانتخابات قبل إجراء الانتخابات القادمة وتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على تنفيذ العملية الانتخابية، مشيرًا الى أن البعثة الأممية تتفق على ذلك.

وقال المشري: أنه “ليس من المنطق أن تشرف على انتخابات رئاسية وبرلمانية، حكومة تسيطر على ثلث البلاد فقط”.

وأضاف المشري حالة الانسداد السياسي مستمرة، إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.