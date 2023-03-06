وزارة العمل تطلع على الصعوبات التي تواجه شركة النهر وتبحث مع أعيان فزان الخطة الموضوعة لتدريب الباحثين عن العمل

بحث وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبد الله الشارف، مع رئيس نقابة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاءات؛ بحثا الصعوبات التي تواجه سير العمل بالنقابة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد في مدينة سرت؛ المراسلات المتعلقة بحقوق الموظفين من تأخر للمرتبات التي تصل لأكثر من أربعة أشهر بالإضافة لمطالبتهم بضم الشركة لجهاز النهر الصناعي أو وزارة الموارد المائية.

من جانبه أكد الوزير، بذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، مطالبًا النقابة باتخاذ الإجراءات الإدارية لتتم متابعتها من قبل الوزارة مع رئيس الحكومة.

وفي ذات السياق بحث وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف مع أعيان منطقة فزان، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة سرت، أكد الشارف للمجتمعين حرصه على أن الوزارة ستقدم كافة الخدمات للباحثين عن العمل في تلك المنطقة التي عانت من التهميش خلال السنوات الماضية.

من جانب آخر، رحب أعيان المنطقة بالجهود التي تبذلها الوزارة ورئيسها في إطار إعداد الخطط لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل من شباب المنطقة.