ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان “مقدّم الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية”: تقدّمت مع 4 أعضاء من مجلسي النواب والدولة بطعن حول عدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية الصادر عن مجلس النواب في الـ 6 من ديسمبر عام 2022.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “ليبيا بانوراما” أكد أنه تم النطق في جلسة أمس الأحد بقبول الطّعن شكلًا والحُكم بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

واتهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتحصين ما يقوم به من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للنواب من الطّعن.

وأوضح أن هناك مخالفات دستورية فيما يتعلّق بأسس ومبادئ بُني عليها القانون منها: “عدم الاختصاص الولائي لمجلس النواب بإنشائها وإنشاء السلطات القضائية ومنها المحكمة الدستورية وهي اختصاص أصيل للدّساتير”.

وأكمل: “ليس لدينا دستور حتى الآن ومسوّدة الدستور تتضمّن هذا الحق، إضافة إلى الدساتير الأخرى المقارنة في بعض الدول العربية”.

ومن بين هذه المخالفات أيضًا بحسب ما ذكر الأبلق: “مسألة عدم الحقّ في التقاضي، وهذا ينسف مبدأ أصيلًا من المبادئ التي تؤسّس عليها الدساتير لأنّ لكلّ شخص الحقّ في التقاضي إلى جانب منح الطعون الدستورية لرئيس مجلس النواب و10 نواب أو رئيس الحكومة و10 وزراء”.

Shares

The post الأبلق: صالح يحصّن ما يقوم به من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري من الطّعن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية