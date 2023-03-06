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الحموري: المستشفيات الأردنية توقفت عن استقبال الليبين لارتفاع الديون لـ200 مليون دولار

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عاد ملف الديون المتراكمة  على ليبيا لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية إلى الواجهة بعدما توقفت المستشفيات الخاصة الأردنية عن استقبال المرضى الليبيين المحوّلين من حكومة بلادهم يعود إلى عدم الالتزام بتسديد الديون العالقة.

قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، في تصريحات صحفية، إن الديون المتراكمة على ليبيا لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية تبلغ أكثر من 200 مليون دولار.

وأوضح رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، أن عدم استقبال المرضى الليبيين المحوّلين من حكومة بلادهم يعود إلى عدم الالتزام بتسديد الديون العالقة.

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صحيفة الساعة 24

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