الدبيبة: إقامة الفعاليات الدولية بطرابلس يدعم جهودنا لإنجاح الانتخابات

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين الجلسة الأولى لأعمال منتدى المجمتع المدني “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام”، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية والمغاربية بالاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.

وأكد الدبيبة، في كلمته أهمية عقد اللقاءات الدولية والإقليمية في ليبيا، والذي يؤكد تعافي البلاد وعودة نشاطها الأفريقي، ودعم المنتدى لجهود الحكومة لإنجاح الانتخابات ومساهمة المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، وفق قوله.

وتستمر أعمال المنتدى من (6-9) من مارس الجاري، يتم خلالها عقد مجموعة من جلسات الحوار والنقاش، في محاور ترتكز على دور المجتمع المدني وتقرير ثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي، وتوسيع الاندماج الاجتماعي في منطقة التجارة الحرة بأفريقيا والدعم المجتمعي للمسار الدستوري الوطني الليبي، وتمكين الشباب والمرأة في بناء السلم الاجتماعي، حسب بيانه.