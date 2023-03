البناني: المضي في مسار التعديل الدستوري الـ13 لا يخدم التوافق الوطني

ليبيا – قال عماد البنّاني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن الحزب يؤيد إنجاز قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات مقبولة النتائج.

البناني أعرب وفقًا لقناة “ليبيا بانوراما” عن رفض الحزب مسار التعديل الدستوري الثالث عشر بما في ذلك لجنة 6+6 المزمع تشكيلها بين مجلسي النواب والدولة.

وأشار إلى أن المضي في مسار التعديل الدستوري الثالث عشر لا يخدم التوافق الوطني ولا يحقق المصلحة الوطنية المتوازنة.

ولفت إلى أنه مع كل الأسف مجلسا النواب والدولة فشلا في الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية رغم الفرص المتعددة، وما زال رئيس مجلس النواب يعطل المسار الوطني المفضي إلى الانتخابات.

وأكد أنه على رئيس مجلس الدولة أن ينتبه إلى مخاطر الانزلاق المستمر في مسار التنازلات والإخلال بالتوازن المطلوب في التوافق الوطني.

ونوّه إلى أنه لا ينبغي أن يرفض مشروع الأمم المتحدة، داعيًا إلى تكملته وإثرائه بأفكار وكفاءات ومشاريع وطنية وتوجيهه التوجيه الوطني اللازم.

وطالب المبعوث الأممي بضرورة توضيح خطته المؤدية إلى الانتخابات، فهي تتسم بالغموض حتى الآن وبإشراك القوى الوطنية الفاعلة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية في خطته، لتخرج بالشكل الذي يناسب الليبيين ويحقق تطلعاتهم.

