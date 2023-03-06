تأجيل محاكمة مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق حتى هذا الموعد

أجلت محكمة استئناف طرابلس، جلسة النطق بالحكم على مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، إلى يوم 3 أبريل القادم.

ويأتي التأجيل لعدم اكتمال هيئة المحكمة، بسبب سفر عضو اليسار إلى المملكة العربية السعودية، لآداء مناسك العمرة.

وكان عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الليبي السابق، العقيد معمر القذافي.

ويواجه السنوسي، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين في مدينة بنغازي وذلك مع بداية الثورة الليبية في فبراير 2011 فضلأً عن اتهامات بعدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، منها تورطه في “مذبحة سجن أبو سليم” عام 1996 .