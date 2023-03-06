في زمن الدبيبة.. تزايد إقبال الليبيين على اللجوء إلى أوروبا

كشفت وكالة اللجوء الأوروبية تقديم 2450 ليبياً طلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع عدد طلبات لجوء الليبيين إلى القارة العجوز، علماً أنه بلغ 2071 عام 2021، لكنها استدركت أيضاً بأن الطلبات في السنتين الأخيرتين أقلّ من تلك عام 2015 حين ناهزت 5 آلاف.

وأعلنت الوكالة الأوروبية، في تقرير نشرته أخيراً إجمالي عدد طلبات اللجوء التي تلقتها من مختلف البلدان العام الماضي، والذي ناهز المليون، بزيادة نسبتها 50 في المائة عن عام 2021، وأنها قبلت 1017 طلب لجوء ليبياً، وعلّقت قبول 1433 من دون أن توضيح الأسباب.

وأوضحت أن ارتفاع الطلبات هو الأول من نوعه منذ عام 2016، وربطته بقرار رفع دول الاتحاد الأوروبي قيود السفر التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا.