الداخلية تعلن ضبط سيارة تويوتا كامري مطلوبة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن مكتب الدوريات بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط سيارة نوع تويوتا كامري .

ويأتي ذلك، من خلال العمل الأمني لمكتب الدوريات بإدارة شؤون المرور والتراخيص بالطريق الممتد من العزيزية وحتى نالوت .

وبالتفاصيل وفقًا للداخليةـ تمكن أعضاء المكتب من ضبط مركبة آلية نوع تويوتا كامري اللون أبيض تابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.

وعند التأكد من رقم هيكل المركبة في منظومة البلاغ الأمني الموحد ، اتضح وجود بلاغ عن رقم الهيكل في قضية سطو مسلح بدائرة مركز شرطة باب بن غشير بتاريخ 10-12- 2014م .

وتم ضبط المركبة ومن يقودها وتسليمها إلى مكتب مباحث المرور بالإدارة والذي بدوره قام بفتح محضر تحقيق بالخصوص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتسليم إلى مركز الشرطة المختص.