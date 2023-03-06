تفاصيل مثيرة بالقبض على متهم بالسطو المسلح على منزل في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض القبض على مجرم قام بالسطو المسلح والسرقة بالإكراه على أحد المواطنين بداخل منزله .

وبحسب المعلومات وفقًا للداخلية أنه بالإشارة إلى البلاغ الوارد من قبل مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طرابلس بشأن شكوى مقدمة من أحد المواطنين مفادها تعرضه لواقعة السطو المسلح والسرقة بالإكراه من داخل منزله من قبل شخصين مجهولين الهوية بحوزتهما سلاح نوع مسدس 9 ملم وقاما بالاعتداد عليه بالضرب وسرقة هواتفه النقالة ومبلغ مالي وتقدر قيمة المسروقات بعشرة ألف دينار ليبي.

وفور تلقي البلاغ من قبل مكتب البحث الجنائي طرابلس ؛ باشر أعضاء المكتب عمليات البحث والتحري حول الواقعة ، واسفرت الجهود التي بذلت في غضون يومين من ارتكاب الواقعة عن ضبط أحد المطلوبين على متن مركبته الآلية المستخدمة في الواقعة.

وبجلبه لمقر المكتب والاستدلال معه إعترف بأنه هو من قام بتحريض الشخص الأخر بسبب عدم تسديد مبلغ مالي بينهما.

واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص، ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الشخص الأخر.