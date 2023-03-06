عبدالجبار: انتهاء صيانة مهبط مطار أوباري في مايو

قال مدير المكتب الإعلامي بمطار أوباري المدني الرفاعي عبدالجبار إنهم بصدد الانتهاء من أعمال الصيانة للمهبط خلال شهر إن لم تكن هناك أي عوائق، وعلى أقل تقدير سيكون المطار جاهزا كُليًا في شهر مايو.

أضاف في تصريحات صحفية أن صيانة المطار حاليًا في المرحلة الرابعة، وهي أولى المراحل النهائية التي تتمثل في فرش طبقة الإسفلت الأولى لممر التوصيل والمهبط الرئيسي للطائرات.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال الفرش والطلاء وتركيب الإنارة للمهبط واستلام أعمال الصيانة بشكل رسمي من الشركة المنفذة، سنتواصل مع كل شركات النقل الجوي بشكل فوري لتخفيف المعاناة على المواطنين في مناطقنا.