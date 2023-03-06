أبوزريبة يبحث آخر التطورات الأمنية بالجفرة

استعرض وزير الداخلية بالحكومة الليبية المصادق عليها برلمانيا عصام أبوزريبة، الإثنين، مع مدير مديرية أمن الجفرة آخر المستجدات وَالتطورات الأمنية بمدن بلدية الجفرة والصعوبات والعراقيل والبحث على سبل تذليلها.

وبحث أبوزريبة آلية عمل المديرية في فرض الأمن والقبض على الخارجين عن القانون بالمنطقة والمشاكل التي تواجه عمل منتسبي المديرية بالشوارع والطرقات وحلحلتها.

وطالب وزير الداخلية، مدير أمن الجفرة ببذل المزيد من الجهد فِي فرص الأمن بالمنطقة وبضرورة تكثيف البوابات والدوريات ومحاسبة كافة الخارجين عن القانون.

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