الدبيبة يشكل غرفة طواريء لضبط أسعار بيع السلع للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل غرفة للطوارئ برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

ونص قرار الدبيبة على أن تتولى الغرفة المشكلة ضبط ومتابعة أسعار بيع السلع للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها.

كما تشمل مهام الغرفة التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية.

ونص قرار الدبيبة على أن تتولى الغرفة التأكد من سريان رخص مزاولة النشاط لمحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بالإعلان عن أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين.

وشدد في قراره على تتأكد الغرفة من الاحتفاظ بصورة ضوئية من مستندات توريد السلع وموافقات الافراج من مركز الرقابة على الأغدية والأدوية.

ومن مهام الغرفة – بحسب القرار – اعتماد الدول المسموح بتوريد اللحوم والدواجن منها، وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة انسياب ودخول السلع مع مصلحة الجمارك، وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل مهام الغرفة أيضًا متابعة حركة فتح الاعتمادات لتوريد السلع وفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي، ومتابعة الإنتاج المحلي لمختلف السلع الغذائية وسلاسة توزيعها، ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها.