ليبيا – رحب عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف بصدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، لافتًا إلى أنه حدث مهمّ سيكون له آثاره على الأحداث السياسية في ليبيا.

كشلاف أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد على أهميّة نظر الدائرة الدستورية في كافة الدّعاوى التي ترفع ضد مخالفات مجلس النواب المتكرّرة طوال السنوات الماضية لإيقاف العبث التشريعي وحماية الحياة الدستورية في البلاد.

وحث الدائرة الدستورية على التصدّي لما أسماها خروقات مجلسي النواب والدولة لأحكام الوثائق الدستورية النافذة، لا سيّما الإجراءات المخالفة التي طالت المسار الدستوري وأدت إلى عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبَة من قبل الشعب.

Shares

The post كشلاف: على الدائرة الدستورية التصدّي لخروقات مجلسي النواب والدولة لأحكام الوثائق الدستورية النافذة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية