القطراني يخاطب وزير المالية بشأن صرف مرتبات موظفي قطاع الزراعة حسب الجدول الموحد

العنوان – طرابلس

خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، وزير المالية خالد المبروك بشأن جدول المرتبات الموحد( الزيادة) لجميع موظفي الوزارة.

وأكد القطراني في مخاطبتة وزير المالية بضرورة تنفيذ قرار( الزيادة) مع مرتبات شهر مارس الجاري قبل شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة على موظفي الوزارة.

وأوضح أنه رغم المطالبات السابقة إلا أن موظفي القطاع تفاجأوا بورود مرتباتهم عن شهري يناير وفبراير بدون زيادة الأمر الذي تسبب في نوع من الغضب والدعوة لتعليق العمل

ودعا النائب الأول إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء ، بعد أن تمت المطابقة على جميع موظفي الوزارة منذ ثلاثة أشهر ، والبالغ عددهم أربعه وثمانون ألف موظف باستثناء عددثلاثمائة موظف لديهم بعض المشاكل الإدارية والمالية.