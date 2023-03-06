وفـاة عاملين جراء انهيار حفرة بمشروع للمياه بمدينة الخمس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الاثنين عن وفاة عاملين جراء انهيار حفرة اثناء العمل بمشروع للمياه بمنطقة سوق الخميس بمدينة الخمس .

وفي وقت سابق، انهيار خط مياه قيد الانشاء بطريق سوق الخميس بالقرب من سيتي مول حيث افاد فريق الطوارئ التابع لمدينة الخمس انه نجم عن هذا الحادث اصابة عاملين من الجنسية الافريقية اصابة خطيرة .

ونشر الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعبي فيسبوك، :”يؤسفنا أن نعلن وفاة العاملين الذين انهارت عليهم الحفرة اثناء العمل بمشروع للمياه بمنطقة سوق الخميس الخمس وذلك بعد اسعافهم من قبل فريق الطوارئ التابع لمكتب اسعاف الساحل سوق الخميس الخمس الى مستشفى الخمس “.

ونوه الجهاز إن العاملين احدهم مصري الجنسية و الاخر من الجنسية الافريقية.