عميد ظاهر الجبل: وعود الدبيبة للبلدية لم تتحقق 

قال عميد بلدية ظاهر الجبل خالد الشايبي إنه لم تصرف ميزانية للبلدية منذ سنوات، وما صرف خصص للقطاع الصحي وتوفير المياه، والميزانية غير كافية لبلدية نائية تعاني من تهالك الطرق وبعد المسافات بينها وبين المراكز الحيوية.

أضاف في تصريحات صحفية: “قمنا بوضع مخطط لتحوير الطرق وما يعرف بـ “شليوني الخلايفة”، ولم نستطع إنجازه لقلة الإمكانيات، وكذلك الطرق المؤدية لآبار المياه، البلدية اتخذت إحدى المدارس مقرا لها لعدم استكمال المشاريع المتوقفة والتي وصل نسبة إنجاز بعضها إلى 80%، كالمراكز الأمنية والمجمعات الإدارية والمستوصفات.”

وتابع قائلًا: “تعاني البلدية من نقص الوقود والقاز الذي يعتمد عليه أهل الجبل في التدفئة بفصل الشتاء، وتوجد محطتي وقود متوقفة عن العمل منذ عام 2017. تصل سعر أنبوبة غار الطهي إلى 15 دينار، وغير متوفر لوجود محطة واحدة في بلدية يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة.”

واختتم قائلًا: “المراكز الصحية تعاني من عدة مشاكل ولا تتوفر فيها أجهزة ولا مستلزمات طبية، حيث يقوم المواطن بتوفيرها على نفقته الخاصة، و تفتقر البلدية إلى آليات نقل القمامة من سيارات ومطامير، حيث يبعد مكب القمامة عن البلدية مسافة 50 كيلو متر، كما تفتقر لسيارة إطفاء الحرائق.

– الوضع الأمني في البلدية آمن اجتماعيًا والمركز الأمني داخل البلدية غير مجهز بالأليات، و ناشدنا الحكومة مرارا وتكرارا توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية وما زالت وعودًا لم يتحقق شيء منها حتى اليوم.”