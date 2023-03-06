داعيا الدبيبة للالتزام بتعده لعدم الترشح..المشري يطالب بتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بتشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها، لافتا إلى أن البعثة الأممية تتفق مع المجلس في ذلك.

ودعا المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك.

وقال المشري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، إن “الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13″، مشيرًا إلى “وجود محاولات لعرقلة جلساتنا”.

وتابع المشري: “لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13، ومجلس الدولة لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الـ13”.

وقال المشري إن “باتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح”.