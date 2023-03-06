السفير الأمريكي: ناقشتُ مع رئيس الكونجرس التباوي مسار الانتخابات

التقى المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس الكونجرس التباوي الليبي عيسى عبد المجيد، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا.

ونافش اللقاء أهمية إشراك كل الشعب الليبي في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإرساء مسار للانتخابات والاستقرار.

وكان نورلاند، قال في وقت سابق، إن أولوية بلاده في ليبيا هي التوزيع العادل لثروة ليبيا النفطية.

وأضاف نورلاند، في تصريحات متلفزة، أن ليبيا تحصل كل يوم على مبالغ كبيرة مع ارتفاع أسعار النفط ومع ذلك لا يوجد آليات لتوزيع هذه الأموال بطريقة عادلة وشفافة.

ولفت إلى ان الأموال تذهب لفئة معينة ويُحرم منها المواطنون، متابعا:” نحن نحاول مساعدة الليبيين على إنشاء آلية لإدارة العوائد النفطية”.

وأكد أن هذا العمل مستمر ومهم للغاية لأن الصراع الدائر يتمثل في عدم توزيع العائدات بشكل عادل على الليبيين.