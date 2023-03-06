مديرية امن طرابلس تبحث تشكيل لجنة لإدارة الأزمات و الكوارث الطبيعية

اجتمع اليوم مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة ، عميد بلدية حي الاندلس وعميد بلدية عين زارة ، والأمين العام للهلال الأحمر و مدير عام جهاز الإسعاف والطواراي ، رئيس قسم الجيولوجية بجامعة طرابلس ، و مندوب من هيئة الأمن والسلامة الوطنية طرابلس ، ومدير إدارة المرافق المحلية والإشغال العامة ، رئيس قسم شؤون المراكز بالمديرية.

واستهل مدير الامن حديثه ان الكوارث الطبيعية و بحسب المفهوم العالمي هو حالة مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية و يصبح بسببها الناس في حاجة إلى الحماية ، و انطلاقا من دورنا الرامي لحفظ سلامة المواطن و أمنه فإننا نجتمع للمناقشة مدى استعدادنا لأيء طاريء ، في ظل المتغيرات المناخية التي تحدث في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

وقد خلصوا إلي :

اهمية تشكيل لجنة لإدارة الأزمات وذلك لمعالجة تدعيات الظواهر والأزمات والكوارث الطبيعية والحروب و إعداد الخطط الاحترازية و إعداد مقترحات لحلها من خلال البحوث والدراسات .

إشكالية في البنية التحتية وتصريف لمياه في بعض المناطق بوجود آبار سوداء فقد أكد الحضور على اهمية و ضرورة معالجتها لا سيما و انها تصبح مشكلة واقعية لدى عدم تصريف مياه الإمطار، مما يعزز فرضية ارتفاع منسوب المياه و احتمالية انهيار السدود.

وتدريب الكوادر متخصصة للتعامل مع الأزمات و الاستفادة من الفرق التي ساهمت في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا وتشكيل فرق عمل و التأكيد على وضع آليات لربط الأجهزة والأدوات المعنية والمختصة ، و العمل على إعداد دليل للطواري .