أوكار لممارسة الدعارة..حملة تستهدف العمالة الوافدة في بنغازي ممن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

العنوان – بنغازي

ضبط أعضاء مركز شرطة البركة بمُساندة الكتيبة 40 التابعة للواء طارق بن زياد معزز عدد من العمالة الوافدة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أن الحملة استهدفت المطلوبين لدى القضاء وجمع الأسلحة وضبط العمالة الوافدة في منطقة الماجوري الذين دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية.

وأكدت المديرية أنه تمت مداهمة منازل يستعملها مجموعات من العمالة الوافدة لممارسة الدعارة وتم ضبط مطلوبين للقضاء خلال هذه الحملة.

وتنوه مُديرية أمن بنغازي المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن حتى يتمكنوا من آداء مهامهم المكلفين بها.