الدغاري: لا علاقة للدبيبة بالتعديل الدستوري وهذا اختصاص أصيل للسلطة التشريعية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إنه لا علاقة لعبدالحميد الدبيبة بالتعديل الدستوري، وهذا اختصاص أصيل للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

الدغاري أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنه على المجتمع الدولي التلويح بعقوبات دولية ضد معرقلي الانتخابات؛ لضمان نجاحها.

وأشار إلى أن إجراء انتخابات نزيهة يتطلب تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.

ونوّه إلى ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات، وأن يترك أمر اختيار الوزراء لرئيس الحكومة.

