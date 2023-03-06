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بعيو: آلاف الليبيين يموتون بينما ينفق «أبوجناح المزيف» الملايين على السفريات والفنادق

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، منظومة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يشرف عليها رمضان أبوجناح، نائب عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة المكلف.

وقال بعيو، عبر حسابه على “فيسبوك”:” يموت الطفل صهيب المسماري لأن والده الفقير لم يجد استجابة لنداءاته بعلاجه على نفقة الدولة”.

وأضاف بعيو:” يموت آلاف الليبيين بالسرطان لأن حكومة الدبيبات لا توفر لهم العلاج والدواء”.

وتابع:” ينفق وزير الصحة الذي وصف بـ«المزيف» رمضان أبوجناح الملايين سفريات وفنادق.. متسائلا:” هل بعد هذا الفجور فجور؟”.

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