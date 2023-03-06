الجهاني: مجلس النواب هو المعني وحده بإصدار التشريعات

قال عصام الجهاني عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب هو المعني وحده بإصدار التشريعات بالاستشارة مع المجلس الأعلى للدولة.

وأكد الجهاني، في تصريحات صحفية، أنّ الوضع الرّاهن يتطلب إرادة صلبة من أجل تعزيز التوافق الداخلي.

وكان الجهاني، قال في وقت سابق، إن “بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، رغم التوافق الذي جرى بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة“.

وأوضح “الجهاني” في تصريحات صحفية، أن “الخلاف الدولي ينعكس بصورة كبيرة على الملف الليبي، فيما تعمل بعض الأطراف الدولية والمحلية تساهم في عدم التقدم نحو الانتخابات بعد التوافق الليبي بين المجلسين مؤخرا“.

وبشأن ما طرحه رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بأنه مستعد للتخلي عن منصبه، حال إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري، أوضح الجهاني، أن “الجوانب التشريعية وإعداد خارطة الطريق هي من اختصاص البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، وأن الأخير أعلن موافقته على القاعدة، ما يعني أنها أصبحت جاهزة للتنفيذ“.

كما أكد أن “الاستفتاء على القاعدة الدستورية غير مطروح في أي نقاش أو حوار بين المجلسين”.