تعليقا على حكم المحكمة العليا بعدم دستوريته.. العرفي: قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي لم يعتمد من النواب

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي لم ينشر فالجريدة الرسمية ولم يتم التوقيع عليه أو اعتماده من قبل مجلس النواب.

وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه لا يعرف فيما طعنت المحكمة العليا، قائلا: “طعنت في شيء لم ينشر أو يعتمد ولم يتم التوقيع عليه من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب حتى بعد التصويت عليه”.

وقال العرفي، ” من الغريب جداً الطعن في شيء لم يصدر ولم يظهر للوجود”، لافتاً إلى أن مجلس الدولة تحدث وأصدر بيان حول استمرار انفراد مجلس النواب بخصوص إنشاء محكمة دستورية ببنغازي أو أي مكان، وأن كل المفاوضات ستتوقف.

وأشار العرفي إلى أن مجلس النواب حينها جمد كل شيء “واستمرينا بالحوار مع المجلس الأعلى للدولة، وتم إيقاف قانون انشاء المحكمة ولم يتم نشرة بالجريدة أو توقيع عليه او اعتماده حتى يتم الطعن فيه”.

وتابع العرفي: “كان من باب أولى من المحكمة العليا وخاصة الدائرة الدستورية النظر والبث في الطعون المقدمة التي لم تستطع حتى البث فيها، وهي صاحبة اختصاص أصيل”.

وأصدرت المحكمة العليا الأحد، حكما بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها في بنغازي شرق البلاد.

ونص حكم الحكمة على قبول الطعن المرفوع من قبل عمار ميلاد رجب الأبلق والقاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.

انتقد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير اليوم الأحد، حكم دستورية طرابلس الذي ينص على عدم دستورية إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي.

وقال الصغير في منشور مقتضب على حسابه في “فيسبوك” :”الدائرة الدستورية الطرابلسية تصدر حكمًا بإلغاء قانون لم يصدر أساساً”.

وأوضح الوكيل السابق معلقًا على منشوره :”هذا قانون لم يصدر أساسا يعني قانونا غير موجود لم يولد بعد”.