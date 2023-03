المصراتي: نحن أمام فضيحة محكمة عليا تصدر حكمًا ببطلان قرار غير موجود ولم يصدر أصلًا

ليبيا – علق الكاتب والصحفي محمود المصراتي على حكم المحكمة العليا ببطلان قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية منفصلة عن العليا ومقرها بنغازي.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إليكم هذه الفضيحة، حكمت المحكمة العليا ببطلان قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية منفصلة عن العليا ومقرها بنغازي، الكارثة أن هذا القرار لم يصدر أصلًا ولم ينشر وهو عبارة عن مسودة نوقشت في البرلمان ودار الجدل حولها في الفيسبوك والإعلام بين مؤيد ومعارض”.

وأضاف: “نحن أمام فضيحة محكمة عليا تصدر حكمًا ببطلان قرار غير موجود ولم يصدر أصلًا”.

المصراتي أنهى حديثه: “نحن أمام فضيحة،قاضٍ أصدر حكمًا دون أساس وبلا أوراق للقضية ولا سند ولا حتى رقم للقرار المطعون فيه، نحن أمام طامة أخلاقية أصابت اليوم أعلى سلطة قضائية في مقتل”.

