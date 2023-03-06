الطالب تستلم السفارة الليبية في بولندا من السفير السابق صالح المخزوم

طرابلس 06 مارس 2023 (وال)- استلمت مديرة الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إيمان الطالب، السفارة الليبية في بولندا من السفير السابق صالح المخزوم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن إجراءات استلام السفارة الليبية في وارسو من “المخزوم”، جرت بحضور اللجنة الفنية المرافقة لمديرة الإدارة الأوروبية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعفى في منتصف فبراير الماضي صالح المخزوم من مهامه كسفير لليبيا لدى بولندا.

يذكر أن صالح المخزوم تم تعيينه سفيرًا مفوضًا فوق العادة لليبيا في بولندا في ديسمبر 2019 بقرار صادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق فائز السراج. (وال)

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