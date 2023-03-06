سفير فرنسا: أكدت لـ«تجمع الأحزاب الليبية» دعم بلادي لمقترح باتيلي

استقبل السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، “تجمع الأحزاب الليبية”، بحسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال السفير الفرنسي، عبر حسابه:” زارني تجمع الأحزاب الليبية برئاسة عبد الله التقاز لإبلاغي بترحيبهم الإيجابي بإحاطة عبدالله باتيلي المبعوث الأممي، أمام مجلس الأمن، رغم بعض التساؤلات المشروعة”،

وتابع السفير الفرنسي:” كما أكدت لهم دعم بلادي الكامل لمقترح المبعوث الخاص”.

وأطلق باتيلي، الإثنين الماضي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته: «يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».