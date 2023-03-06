هذا ما جاء في لقاء ‘أبوزريبة’ بأعضاء ‘مشايخ وَحُكماء ليبيا في المنطقة الغربية’

اِستقبلَ وَزير الداخلية في حكومة باشاغا، عصام أبوزريبة، الإثنين، بِديوان الوَزارة بِمدينة سرت، عددًا مِن أعضاء الهيئة الوطنية لِمشايخ وَحُكماء ليبيا فرع المنطقة الغربية.

وَتمَّ خِلال اللقاء، بحسب بلاغ للحكومة، مُناقشة الأوضاع الأمنية بِالبلاد، وَتحقيق المُصالحة الوطنية بيّن أبناء الوطن، وَسُبل إحلال الأمن وَالسلام بِكافة ربُوع البلاد، كمَا طرح أعضاء الهيئة آلية توزيع الأعلاف المدعُومة مِن الحكومة الليبية وَتأمين نقلها.

وَأكدّ أبوزريبة على ضرورة لمّ الشمّل وَتحقيق مبدأ المُصالحة وَعدّم التفرقة بيّن أبناء الوطن الواحد، وَعلى عملها لِتَحقيق الأمن وَالاِستقرار ليس بِالمنطقة الشرقية وَالجنوبية فقط، وَإنما حتى المنطقة الغربية.

و أكدّت الهيئة عَن دعمها لِجهُود السيد الوَزير فِي تَحقيق المصالحة وَفرض الأمن وَإعلاء سُلطة القَانُون بِالدولة.

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