قسم شرطة النجدة يضبط سيارة هونداي أزيرا في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الاثنين عن تمكن دوريات قسم شرطة النجدة من ضبط هونـداي أزيرا تحمل وثائق ولوحات معدنية تخص مركبة أخرى.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المهام المنوطة لرجال قسم شرطة النجدة ” و من خلال التمركزات الأمنية التابعة للقوة داخل مدينة طرابلس .

وبحسب المعلومات، تم ضبط مركبة ألية نوع” هونـداي أزيرا “اللون أسود في التمركز الأمنـي” جزيرة الدريبي” وبالإستفسار عنها بغرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، تبين أنها تحمل وثائق ولوحات معدنية تخص مركبة ألية أخرى.

وبالبحث تبين أن المركبة الآلية جمرك وغير مسجلة بقسم التراخيص.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقـة بقسم شرطـة النجدة خالد الاجنف اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.