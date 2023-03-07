شكشك يبحث مع السفير الكوري إجراءات تنفيذ التزامات الشركات الكورية في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، مع سفير كوريا الجنوبية لي سانغ سو، ومساعده، سُبل التعاون في تنفيذ التزامات الشركات الكورية لصالح الدولة الليبية، ووضع الآلية والإجراءات اللازمة لذلك.

وقال بيان لديوان المحاسبة، أن شكشك ثمّن خلال اللقاء الذي عقد بمقر الديوان في طرابلس بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، زيارة السفير الكوري، مؤكدًا على أهمية التعاون والشراكة بين دولتي ليبيا وكوريا في مجال التنمية.

وفي سبتمبر الماضي، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع السفير لي سانغ سو، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، الشركات الكورية إلى العودة لليبيا واستئناف أعمالها.