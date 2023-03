ليبيا – أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي الحموري أن الديون المتراكمة على ليبيا لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية تبلغ أكثر من 200 مليون دولار.

الحموري قال وفقًا لشبكة “لام”: إن عدم استقبال المرضى الليبيين المحوّلين يعود إلى عدم الالتزام بتسديد الديون العالقة.

Shares

The post جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن: الديون المتراكمة على ليبيا تبلغ أكثر من 200 مليون دولار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية