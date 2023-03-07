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خطة أمنية تنفذها شرطة البركة والكتيبة 40 باللواء طارق بن زياد لضبط المطلوبين والعمالة غير الشرعية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

نفذ مركز شرطة البركة، بالتعاون مع الكتيبة 40 التابعة للواء طارق بن زياد المعزز، حملة أمنية تستهدف ضبط المطلوبين والعمالة الوافدة التي دخلت إلى البلاد بطريقة غير شرعية، حيث أجرى أعضاء مركز شرطة البركة عدة مداهمات بإسناد من قوة الكتيبة 40،  وبحضور أعضاء الشرطة العسكرية المُكلفين بتنفيذ الخطة، وأعضاء الدعم المركزي، وقسم البحث الجنائي، وقسم التحريات العامة، وقسم النجدة.

واستهدفت الحملة المطلوبين لدى القضاء، وجمع ومصادرة الأسلحة، وضبط العمالة الوافدة ممن دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، كما تم مداهمة منازل أدارتها مجموعات من العمالة الوافدة في ممارسة الدعارة.

وتدعو مديرية أمن بنغازي المواطنين، إلى التعاون مع رجال الأمن حتى يتمكنوا من آداء مهامهم المكلفين بها على أكمل وجه.

الوسوم

#بنغازي خطة أمنية شرطة البركة ضبط المطلوبين

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الوطن الليبية

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