إمام مسجد يتحدث عن علامات الساعة ويرد على العالم الهولندي متكهن الزلزال

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام أحد علماء الأزهر الشريف، إن البراكين والزلازل من علامات الساعة الصغرى، لافتا إلى أن تلك الأمور تحتاج لنظريات علمية ومعلومات موثقة.

وأكد «عبدالسلام» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الإسلام نهى عن ترويع الآمنين، والزلزال ذكر لكنه لم يحدد وقتا بشأن توقيت الحدوث، قائلا «ما ينفعش نمشي وراء شائعات، والبراكين والفيضانات والزلازل ليست غضبا من الله، وما قيل على منصات التواصل الاجتماعي أمر سيئ.. الزلازل حدثت وهناك من كان يصلي ومن كان يحضر محاضرة علم».

وتابع العالم الأزهري: «العبد إذا عصى الله استأذنت الأرض والسماء في الخسف بالعاصي، فيقول الله للأرض والسماء كُفا عن عبدي فإنكما لم تخلقاه، فعسى أن يعود إلىّ ويستغفر، فأغفر له وأبدل سيئاته حسنات».

وأشار: “التحذير من الزلازل بدون أي أسس علمية ليس أسلوب ديني ويعتبر تخويف والرسول صلى الله عليه وسلم قال من روع مسلما ليس منا”، مؤكدا: “الإسلام نهى عن ترويع الآمنين”.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الحسين،: “لا يجب أن نسير وراء الشائعات ووراء أي مقولة لا أساس لها وليس لها دليل”، معقبا: “الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا”.