المشري يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

دعا رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها، لافتا إلى أن البعثة الأممية تتفق مع المجلس في ذلك.

وطالب المشري، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، بعدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك.

وقال المشري، إن “الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13″، مشيرًا إلى “وجود محاولات لعرقلة جلساتنا”.

وأضاف المشري: “لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13، ومجلس الدولة لم يرفض مبادرة باثيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الـ13”.

وقال إن “باثيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح”.